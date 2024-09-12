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На Киевщине разоблачили серийную похитительницу женских сумочек на сумму 47 тысяч гривен

07:00, 12 сентября 2024
Женщина с криминальным прошлым в Сумской области украла две сумочки на Киевщине.
На Киевщине разоблачили серийную похитительницу женских сумочек на сумму 47 тысяч гривен
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Полиция Киевщины направила в суд материалы дела в отношении 43-летней женщины, которая похитила две женские сумочки. Злоумышленница, чтобы избежать ответственности, попыталась сбежать в столицу. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

В августе в полицию обратилась первая потерпевшая, которая сообщила о краже сумки, в которой находились деньги, валютные средства, ювелирные украшения, документы и банковские карты. Общая стоимость похищенного составила почти 37 тысяч гривен. Вскоре поступило аналогичное заявление от жительницы Белой Церкви, у которой с рынка была похищена сумка с 10 тысячами гривен и мобильным телефоном.

В результате оперативных мероприятий правоохранители установили, что оба преступления были совершены одним и тем же лицом. Женщина, родом из Сумской области, наблюдала за продавцами на рынках и похищала их вещи, пока те были заняты работой. Известно, что злоумышленница ранее имела проблемы с законом за аналогичные преступления в столице и других областных центрах.

По решению суда, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование по фактам краж во время военного положения и похищения документов (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины) и направили дело в суд.

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