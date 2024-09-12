На Київщині викрили серійну викрадачку жіночих сумочок на суму 47 тисяч гривень

Жінка з кримінальним минулим в Сумській області вкрала дві сумочки на Київщині.

Поліція Київщини скерувала до суду матеріали справи стосовно 43-річної жінки, яка викрала дві жіночі сумочки. Зловмисниця, аби уникнути відповідальності, спробувала втекти до столиці. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

У серпні до поліції звернулася перша потерпіла, яка повідомила про крадіжку сумки, в якій знаходилися гроші, валютні кошти, ювелірні прикраси, документи та банківські картки. Загальна вартість викраденого склала майже 37 тисяч гривень. Невдовзі надійшла аналогічна заява від мешканки Білої Церкви, у якої з ринку було викрадено сумку з 10 тисячами гривень та мобільним телефоном.

В результаті оперативних заходів правоохоронці встановили, що обидва злочини були скоєні однією й тією ж особою. Жінка, родом із Сумської області, спостерігала за продавцями на ринках і викрадала їхні речі, поки ті були зайняті роботою. Відомо, що зловмисниця раніше мала проблеми із законом за аналогічні злочини в столиці та інших обласних центрах.

За рішенням суду, їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування за фактами крадіжок під час воєнного стану та викрадення документів (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України) і скерували справу до суду.

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