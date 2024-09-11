США передадут Украине дополнительные системы ПВО в ближайшие недели, - госсекретарь Блинкен

Мы полностью выполняем свои обязательства и в ближайшие недели продолжим поставки новых систем ПВО в Украину, - Энтони Блинкен.

США в ближайшее время собираются передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

«На саммите НАТО в июле президент Джо Байден заверил, что будет предоставлено пять стратегических систем ПВО и множество тактических систем ПВО. Мы уже передали некоторые из этих систем. Мы полностью выполняем свои обязательства и в ближайшие недели продолжим поставки новых систем ПВО в Украину», — сообщил Блинкен.

Напомним, Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине более $700 млн помощи

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