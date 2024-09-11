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Энтони Блинкен отметил продолжение Украиной антикоррупционных усилий – в частности реформы таможни

20:29, 11 сентября 2024
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украине нужно далее прилагать усилия в демократических реформах.
Энтони Блинкен отметил продолжение Украиной антикоррупционных усилий – в частности реформы таможни
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США отданы украинской победе, в частности, чтобы Украина опиралась на свою экономику и демократию и соответствовала стандартам НАТО. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве 11 сентября.

«Украина дальше идет по дороге демократических реформ», отметил Блинкен. В частности, по его словам, парламент недавно принял закон по улучшению расследования финансовых преступлений, увеличению судей в Высшем антикоррупционном суде и также внимание приковано к резонансным делам, связанным с коррупцией.

«Гражданское общество работает» – подчеркнул Блинкен и добавил, что «надо еще работать».

«Украина должна сделать так, чтобы у инвесторов не было конкуренции с «серым» рынком.

Также важен вопрос таможенного законодательства, который стоит в повестке дня парламента» - отметил Госсекретарь США.

Относительно того, когда Украина получит обещанные средства от G7 за счет замороженных активов рф, то Блинкен заявил, что работа по этому поводу «ведется».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ в своем заявлении перечислил реформы, которые должна сделать Украина для получения средств. В частности, это реформа таможни, Счетной палаты, изменения в Уголовный процессуальный кодекс, создание Высшего админсуда, аудит НАБУ, доназначение наблюдательного совета «Укрэнерго».

Автор: Наталья Мамченко 

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