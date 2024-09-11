Ентоні Блінкен наголосив на продовженні Україною антикорупційних зусиль – зокрема реформі митниці

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україні потрібно далі докладати зусиль у демократичних реформах.

США віддані українській перемозі, зокрема тому, щоб Україна спиралася на свою економіку та демократію і відповідала стандартам НАТО. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Києві 11 вересня.

«Україна далі йде дорогою демократичних реформ», зазначив Блінкен. Зокрема, за його словами, парламент нещодавно ухвалив закон для поліпшення розслідування фінансових злочинів, збільшення суддів у Вищому антикорупційному суді і також увагу прикуто до резонансних справ, пов’язаних з корупцією.

«Громадянське суспільство працює» - підкреслив Блінкен і додав, що «треба ще працювати». «Україна повинна зробити так, щоб у інвесторів не було конкуренції із «сірим ринком».

Також важливим є питання митного законодавства, яке стоїть на порядку денного парламенту» - зауважив Держсекретар США.

Стосовно того, коли Україна отримає обіцяні кошти від G7 за рахунок заморожених активів рф, то Блінкен заявив, що робота з цього приводу «ведеться».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», МВФ у своїй заяві перелічив реформи, які має зробити Україна для отримання коштів. Зокрема, це реформа митниці, Рахункової палати, зміни до Кримінального процесуального кодексу, створення Вищого адмінсуду, аудит НАБУ, допризначення наглядової ради «Укренерго» тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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