США передадуть Україні додаткові системи ППО найближчими тижнями, - держсекретар Блінкен

Ми повністю виконуємо свої зобов'язання і найближчими тижнями продовжимо постачання нових систем ППО в Україну, - Ентоні Блінкен.

США найближчим часом мають намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції у Києві.

«На саміті НАТО в липні президент Джо Байден запевнив, що буде надано п'ять стратегічних систем ППО та безліч тактичних систем ППО. Ми вже передали деякі із цих систем. Ми повністю виконуємо свої зобов'язання і найближчими тижнями продовжимо постачання нових систем ППО в Україну», - повідомив Блінкен.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен анонсував виділення Україні понад $700 млн допомоги.

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