Кабмин провел заседание: какие решения приняли 13 сентября

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции и внесло изменения в ряд положений в части электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере.

Фото: kmu.gov.ua

13 сентября Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції з метою приведення його у відповідність до норм ЗУ N 4391-VI «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» із врахуванням змін, внесених ЗУ N 3720 «Про обовʼязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Оновлено підхід до ліцензування страховиків, зокрема, передбачено, що для страхування с/г продукції необхідна наявність у страховиків ліцензій на здійснення діяльності із страхування за класами страхування 8 та 9. Вилучено норми стосовно відповідальності страховика за невиконання рішення Національного банку України про заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері страхування с/г продукції. Уточнено норми щодо подання страховиками до Мінагрополітики інформації стосовно страхування с/г продукції з державною підтримкою, а саме, у паперовій або електронній формі тощо.

- Внесено зміни у частині електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері до Положення про порядок призначення житлових субсидій, Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми, Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям, Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та ряду інших постанов КМУ з метою приведення їх у відповідність із ЗУ N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації». Врегульовано питання проходження електронної ідентифікації та автентифікації, подання документів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або з використанням засобів електронної ідентифікації.

- Затверджено, відповідно до абзацу пʼятого частини другої статті 2 ЗУ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», перелік витрат операторів газорозподільних систем, пов’язаних з ремонтом пошкодженої внаслідок воєнних дій інфраструктури та здійсненням заходів із запобігання настанню кризових гуманітарних ситуацій. Установлено, що розмір компенсації витрат операторів газорозподільних систем, повʼязаних з ремонтом пошкодженої внаслідок воєнних дій інфраструктури та здійсненням заходів із запобігання настанню кризових гуманітарних ситуацій, зменшується на розмір отриманої ними міжнародної фінансової допомоги для відновлення зазначеної інфраструктури і відшкодування шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії РФ проти України, і на обсяг таких витрат, включених до тарифів на послуги з розподілу природного газу, та оцінюється з урахуванням Методики визначення шкоди та збитків, завданих обʼєктам енергетичної інфраструктури України внаслідок збройної агресії російської федерації, затвердженої наказом Міністерства енергетики та Фонду державного майна від 22.02.2023 N 57/342.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі. Передбачено, що лісорубний квиток видається територіальним органом Держлісагентства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства АРК за місцем розташування лісової ділянки, де буде здійснюватися заготівля деревини, незалежно від місцезнаходження (місця проживання) заявника. Встановлено, що розподіл заяв на видачу лісорубного квитка між територіальними органами Держлісагентства здійснюється з урахуванням місця розташування лісової ділянки засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» автоматично під час формування заяв.

- Затверджено, відповідно до статті 32 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Порядок визначає механізм оцінки відповідності юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати послуги електронної ідентифікації, надавачів послуг електронної ідентифікації, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру та послуг, які вони надають, вимогам до надавачів послуг електронної ідентифікації, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, а також вимогам до послуг, які вони надають. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 18.12.2018 N 1215 «Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг».

- Здійснено вихід України з Угоди про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками під час їх перебування поза державою проживання, вчиненої 09.12.1994 у москві.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.07.2024 N 795 «Про реалізацію першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів». Доповнено перелік дозвільних документів, адміністрування яких буде здійснено в рамках Єдиної державної електронної системи дозвільних документів, висновком щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком України. Передбачено запровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою дозвільних документів та Державним реєстром санкцій, ведення якого забезпечується РНБО України, для отримання відомостей щодо застосування до фізичних та юридичних осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно із ЗУ «Про санкції».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 31.01.2001 N 80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик» з метою приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом її доповнення Основними умовами здійснення правочинів з державним боргом щодо обміну державних облігацій. Передбачено реалізацію наданого Мінфіну права здійснювати правочини з державним боргом, виконувати шляхом проведення аукціону з розміщення державних облігацій з одночасним обміном на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, з їх зарахуванням надалі на рахунок у цінних паперах емітента, здійсненням їх погашення та анулювання, а також здійсненням оплати різниці вартостей цих облігацій грошовими коштами на рахунок емітента, та надати нові повноваження для визначення випусків, які будуть зараховуватись на рахунок емітента, та визначати їх вартість (ціну) за результатами правочину відповідно до Порядку оцінки за справедливою вартістю ОВДП резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, схваленого постановою Правління Національного банку України від 26.10.2015 N 732.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 22 млн. 666,8 тис. гривень і збільшення на зазначену суму видатків розвитку з метою забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу та підтримки малих групових будинків. Здійснено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 2024 році між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць. Внесено зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу щодо покладання на службу у справах дітей органу, який прийняв рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу, який тимчасово переміщено (евакуйовано) в межах України чи за її межі, здійснення заходів щодо контролю за умовами утримання, виховання, навчання вихованців на території адміністративно-територіальної одиниці/країни перебування, куди він тимчасово переміщений (евакуйований); заходів щодо поповнення такої сім'ї новими дітьми: підготовка висновку про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання в таку сім'ю, наказу про тимчасове влаштування дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування, у межах передбаченої граничної чисельності дітей у дитячому будинку сімейного типу. Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх чиcлa щодо: забезпечення функціонування механізму розподілу субвенції між обласними, Київською міською військовими адміністраціями; розподілу обсягу видатків розвитку субвенції між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць тощо.

- Схвалено операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року. Операційний план визначає сукупність заходів, відповідальних виконавців, строки виконання заходів розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період 2025-2027 років, а також очікувані результати, що забезпечать ефективне розвʼязання проблем у сфері гідрометеорологічної діяльності.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Медична допомога, що надається санаторно-курортними закладами» на 49 млн. 693,9 тис. гривень; збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоровʼя» на 25 млн. 191,5 тис. гривень (з них комунальні послуги та енергоносії - 25 млн. 191,5 тис. гривень) та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» на 24 млн. 502,4 тис. гривень (з них комунальні послуги та енергоносії - 14 млн. 142,4 тис. гривень).

- Передано цілісні майнові комплекси закладів фахової передвищої освіти, а саме Олександрійського політехнічного фахового коледжу та Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі, у спільну власність територіальних громад Кіровоградської області.

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