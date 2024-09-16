Интернациональный легион ВСУ прокомментировал слухи о связях с подозреваемым в покушении на убийство Трампа

Интернациональный легион ВСУ опроверг связи Райана Уэсли Рута с их подразделением.

Интернациональный легион Вооруженных сил Украины опроверг заявления Райана Уэсли Рута, подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, о его якобы участии в легионе. Представитель подразделения заявил, что Рут не имел никакого отношения к Интернациональному легиону и не сотрудничал с ним, пишет ВВС.

«Мы хотели бы объяснить, что Райан Уэсли Рут никогда не был частью Интернационального легиона, не сотрудничал с ним и не был связан с ним каким-либо образом. Любые заявления или предположения, указывающие на обратное, являются абсолютно неточными», - подчеркнул представитель.

Волонтер гуманитарного проекта Phoenix Крис Лутц, который встречал Рута в Киеве в 2022 году, подтвердил, что Рут пытался помочь Украине, но его методы были «нездоровыми». «Я бы не назвал его сумасшедшим. Он просто был слишком сосредоточенным. Он пытался сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Но это доходило до нездорового уровня... Он также не имел прав или полномочий вербовать в украинский международный легион», - пояснил Лутц.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Агент службы безопасности открыл огонь по мужчине, который просунул сквозь ограждение винтовку. Правоохранители считают, что мужчина мог готовить покушение на политика.

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