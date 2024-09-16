«План победы» готов на 90% и на следующей неделе будет представлен партнерам, – Владимир Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что «план победы» почти готов и охватывает все ключевые аспекты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении объявил, что «план победы» уже прописан на 90% и охватывает военные, дипломатические и экономические вопросы.

Зеленский сообщил, что работа над планом продолжалась в течение всего дня, и отметил, что за каждым направлением - военным, дипломатическим и экономическим - закреплены «ключевые лица».

«Необходимые для Украины шаги уже определены абсолютно четко. Это то, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения реального и справедливого мира», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что в «плане победы» не осталось никаких невозможных задач. На следующей неделе, с 23 по 29 сентября, документ будет представлен партнерам.

Напомним, Зеленский представит «план победы Украины» на Генассамблее ООН после выступления Байдена. Также Президент заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Ранее мы писали, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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