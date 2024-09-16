«План перемоги» готовий на 90% і наступного тижня буде представлений партнерам, – Володимир Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що «план перемоги» майже готовий і охоплює всі ключові аспекти.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні оголосив, що «план перемоги» вже прописаний на 90% і охоплює військові, дипломатичні та економічні питання.

Зеленський повідомив, що робота над планом тривала протягом усього дня, і зазначив, що за кожним напрямком — військовим, дипломатичним та економічним — закріплені «ключові особи».

«Необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Це те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення реального та справедливого миру», — підкреслив президент.

Він також зазначив, що в «плані перемоги» не залишилося жодних неможливих завдань. Наступного тижня, з 23 по 29 вересня, документ буде представлений партнерам.

Нагадаємо, Зеленський представить «план перемоги України» на Генасамблеї ООН після виступу Байдена. Також Президент заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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