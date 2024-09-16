Інтернаціональний легіон ЗСУ прокоментував чутки про зв'язки з підозрюваним у замаху на вбивство Трампа

Інтернаціональний легіон ЗСУ спростував зв’язки Раяна Веслі Рута з їх підрозділом.

Інтернаціональний легіон Збройних сил України спростував заяви Райана Веслі Рута, підозрюваного у спробі замаху на експрезидента США Дональда Трампа, про його нібито участь у легіоні. Речник підрозділу заявив, що Рут не мав жодного стосунку до Інтернаціонального легіону і не співпрацював з ним, пише ВВС.

«Ми хотіли б пояснити, що Раян Веслі Рут ніколи не був частиною Інтернаціонального легіону, не співпрацював з ним і не був пов’язаний з ним будь-яким чином. Будь-які заяви чи припущення, які вказують на протилежне, є абсолютно неточними», – наголосив речник.

Волонтер гуманітарного проекту Phoenix Кріс Лутц, який зустрічав Рута у Києві у 2022 році, підтвердив, що Рут намагався допомогти Україні, але його методи були «нездоровими». «Я б не назвав його божевільним. Він просто був надто зосередженим. Він намагався зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Але це доходило до нездорового рівня… Він також не мав прав чи повноважень вербувати в український міжнародний легіон», – пояснив Лутц.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.

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