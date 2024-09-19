Как хранить и выдавать трудовые книжки во время военного положения — разъяснение Гоструда

Работодатель не может отказать работнику в выдаче трудовой книжки по его требованию.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснения по хранению и выдаче трудовых книжек во время военного положения.

Правовой режим военного положения не определяет особых условий хранения трудовых книжек работников. Хранить их должно предприятие и обязательно выдавать, только когда работник увольняется.

Специалисты обратили внимание, что работодатель не может отказать работнику в выдаче трудовой книжки по его требованию.

В таком случае работник должен подать заявление, в котором просит выдать ему трудовую книжку и обосновывает необходимость характера, а работодатель – завести дополнительный журнал учета временно изданных трудовых книжек, где работник расписывается за получение и возврат трудовой книжки.

Кроме того, статья 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет работодателю, если предприятие находится в районе активных боевых действий, самостоятельно решать вопросы хранения кадровых документов и принимать решение выдать трудовые книжки работникам под подпись.

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