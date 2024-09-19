Як зберігати та видавати трудові книжки під час воєнного стану — роз’яснення Держпраці

Роботодавець не може відмовити працівникові у видачі трудової книжки на його вимогу.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці надало роз’яснення щодо зберігання та видачі трудових книжок під час воєнного стану.

Правовий режим воєнного стану не визначає жодних особливих умов зберігання трудових книжок працівників. Зберігати їх має підприємство й обов’язково видавати, лише коли працівник звільняється.

Фахівці звернули увагу, що роботодавець не може відмовити працівникові у видачі трудової книжки на його вимогу.

У такому випадку працівник має подати заяву, в якій просить видати йому трудову книжку й обґрунтовує необхідність вдачі, а роботодавець – завести додатковий журнал обліку тимчасово виданих трудових книжок, де працівник розписується за отримання та повернення трудової книжки.

Окрім того, стаття 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє роботодавцеві, якщо підприємство знаходиться в районі активних бойових дій, самостійно вирішувати питання зберігання кадрових документів і ухвалювати рішення видати трудові книжки працівникам під підпис.

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