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В Ровенской области будут судить врача, который «делал больными» уклонистов

19:46, 3 октября 2024
Врач выдавал уклонистам справки с диагнозом, связанным с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В Ровенской области будут судить врача, который «делал больными» уклонистов
Фото: zakarpattya.net.ua
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд по хирургу одной из больниц Ровенской области. Он выдавал фиктивные медицинские документы военнообязанным мужчинам для военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили на официальном сайте ГБР.

Врач обеспечивал стационарное лечение мужчинам, которые на самом деле в нем не нуждались. После «выздоровления» он выдавал им справки с диагнозом, связанным с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Эти документы должны быть основанием для ВЛК принять решение о непригодности мужчин к службе», - пишут в Бюро.

Организовали схему администратор частного медицинского центра в Ровенской области и его товарищ. За свои услуги они брали по 6,5 тыс. долларов США с человека.

Схема действовала с января по апрель 2024 года. Тогда полицейские задержали «на горячем» одного из фигурантов.

В настоящее время производство по 2 организаторов слушается в суде. Хирург, в свою очередь, полностью признал вину.

Врачу грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

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Суд ГБР

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