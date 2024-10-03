На Рівненщині судитимуть лікаря, який «робив хворими» ухилянтів

Лікар видавав ухилянтам довідки з діагнозом, пов’язаним із хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату.

Фото: zakarpattya.net.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило обвинувальний акт до суду щодо хірурга однієї з лікарень Рівненської області. Він видавав фіктивні медичні документи військовозобов’язаним чоловікам для військово-лікарської комісії. Про це повідомили на офіційному сайті ДБР.

Лікар забезпечував стаціонарне лікування чоловікам, які насправді його не потребували. Після «одужання» він видавав їм довідки з діагнозом, пов’язаним із хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату.

«Ці документи мали бути підставою для ВЛК ухвалити рішення щодо непридатності чоловіків до служби», - пишуть у Бюро.

Організували схему адміністратор приватного медичного центру у Рівненській області та його товариш. За свої «послуги» вони брали по 6,5 тис. доларів США з людини.

Схема діяла з січня по квітень 2024 року. Тоді поліцейські затримали «на гарячому» одного з фігурантів.

Наразі провадження щодо 2 організаторів слухається в суді. Хірург, своєю чергою, повністю визнав провину.

Лікарю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

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