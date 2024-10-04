Практика судов
  1. В Украине

Кабмин назначил первого замминистра защиты окружающей среды и замминистра развития общин

13:53, 4 октября 2024
Елена Крамаренко была назначена первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Кабмин назначил первого замминистра защиты окружающей среды и замминистра развития общин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров на заседании 4 октября принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Правительство уволило:

Елену Крамаренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Евгения Федоренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции.

При этом назначили Елену Крамаренко первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Также Алексея Рябыкина назначили заместителем министра развития общин и территорий Украины, а Екатерину Пономаренко членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Еще правительством согласовано увольнение Виктора Войтенко с должности главы Красноградской районной государственной администрации Харьковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
7 дней на явку в ТЦК – Кабмин решил ускорить сбор штрафов с уклонистов

Заочные штрафы на уклонистов будут накладывать быстрее – Кабмин сократил сроки явки в ТЦК.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Налоговая служба получила данные о банковских счетах украинцев за рубежом для борьбы с уклонением от налогообложения – Минфин

В Минфине сообщили о начале обменов данными о банковских счетах украинцев за границей для целей налогообложения.

В законопроект о повышении налогов заложили принципы экономического бронирования

Рассматриваются три модели экономического бронирования – заместитель министра экономики.

Условия признания врученным сообщения, отправленного средствами «классической почты» – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил обстоятельства, которые необходимо установить для подтверждения или опровержения факта получения почтового сообщения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва