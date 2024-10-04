Кабмин назначил первого замминистра защиты окружающей среды и замминистра развития общин

Елена Крамаренко была назначена первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Кабинет Министров на заседании 4 октября принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Правительство уволило:

Елену Крамаренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Евгения Федоренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции.

При этом назначили Елену Крамаренко первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Также Алексея Рябыкина назначили заместителем министра развития общин и территорий Украины, а Екатерину Пономаренко членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Еще правительством согласовано увольнение Виктора Войтенко с должности главы Красноградской районной государственной администрации Харьковской области.

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