Кабмін призначив першого заступника міністра захисту довкілля та заступника міністра розвитку громад

Кабінет Міністрів на засіданні 4 жовтня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Уряд звільнив:
Олену Крамаренко з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
Євгенія Федоренко з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.
При цьому призначили Олену Крамаренко першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
Також Олексія Рябикіна призначили заступником міністра розвитку громад та територій України, а Катерину Пономаренко членом Національної комісії зі стандартів державної мови.
Ще урядом погоджено звільнення Віктора Войтенка з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області.
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