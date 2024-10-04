Кабмін призначив першого заступника міністра захисту довкілля та заступника міністра розвитку громад

Олену Крамаренко призначили першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

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Кабінет Міністрів на засіданні 4 жовтня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Уряд звільнив:

Олену Крамаренко з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Євгенія Федоренко з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

При цьому призначили Олену Крамаренко першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Також Олексія Рябикіна призначили заступником міністра розвитку громад та територій України, а Катерину Пономаренко членом Національної комісії зі стандартів державної мови.

Ще урядом погоджено звільнення Віктора Войтенка з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області.

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