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США работают над тем, чтобы у Украины было то, что поможет продержаться по крайней мере до конца 2025 года, — CNN

08:54, 9 октября 2024
В США надеются, что 2025 год станет переломным моментом в возможности рф поддерживать собственные военные усилия.
США работают над тем, чтобы у Украины было то, что поможет продержаться по крайней мере до конца 2025 года, — CNN
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Соединенные Штаты считают, что 2025 год может стать переломным моментом в возможности рф поддерживать собственные военные усилия. Об этом сообщает CNN.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе составил список систем вооружений, которыми владеют США и которые могли бы помочь Украине в ее борьбе с россией, которые администрация Джо Байдена еще не предоставила, включая ракеты «воздух-земля» и защищенную сеть связи, которую использует НАТО.

В приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена по Украине, которая была передана Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Крис Каволи очертил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинской армии воевать более эффективно, по словам людей, знакомых с отчетом, отмечает издание.

В список вошли ракеты класса "воздух - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), отличающаяся высокой точностью, а дальность зависит от модификации, и система связи, известная как Link 16 - используемая сеть обмена данными США и НАТО, которая должна обеспечить более беспрепятственную связь между боевыми системами и особенно полезна для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

"Почти три года спустя войны украинцы все еще умоляют США предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование предоставленных Соединенными Штатами ракетных систем дальнего радиуса действия. А учитывая, что до президентских выборов в США осталось меньше месяца, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным, даже несмотря на то, что США заявляют, что работают над тем, чтобы у Украины было все необходимое для того, чтобы продержаться по крайней мере до конца 2025 года", - пишет издание CNN.

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