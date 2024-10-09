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США працюють над тим, щоб Україна мала те, що допоможе протриматися принаймні до кінця 2025 року, — CNN

08:54, 9 жовтня 2024
У США сподіваються, що 2025 рік стане переломним моментом у здатності рф підтримувати власні військові зусилля.
США працюють над тим, щоб Україна мала те, що допоможе протриматися принаймні до кінця 2025 року, — CNN
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Сполучені Штати вважають, що 2025 рік може стати  переломним моментом у здатності рф підтримувати власні військові зусилля. Про це повідомляє CNN.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі склав список систем озброєнь, якими володіють США і які могли б допомогти Україні в її боротьбі з росією, які адміністрація Джо Байдена ще не надала, включаючи ракети «повітря-земля» та захищену мережу зв’язку, яку використовує НАТО.

У додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була передана Конгресу на початку минулого місяця, генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше, за словами людей, знайомих зі звітом, зазначає видання.

До списку увійшли ракети класу "повітря - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), що відрізняється високою точністю, а дальність залежить від модифікації, і система зв'язку, відома як Link 16 - мережа обміну даними, що використовується США і НАТО, яка повинна забезпечити більш безперешкодний зв'язок між бойовими системами і є особливо корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною. 

"Майже через три роки війни українці все ще благають США надати більш сучасне озброєння і зняти обмеження на використання наданих Сполученими Штатами ракетних систем дальнього радіусу дії. А з огляду на те, що до президентських виборів у США залишилося менше місяця, майбутнє підтримки України з боку США залишається невизначеним, навіть незважаючи на те, що США заявляють, що працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб протриматися принаймні до кінця 2025 року", - пише видання CNN. 

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