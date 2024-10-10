В Киеве будут судить экс-чиновников за незаконное строительство в заказнике «Деснянские луга»

Экс-чиновников КП подозревают в нанесении ущерба государству на 2,6 млн гривен.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве двух бывших должностных лиц коммунального предприятия обвиняют в незаконных действиях, связанных со строительством на территории ландшафтного заказника «Деснянские луга». Как сообщает Киевская городская прокуратура, руководитель КП дал указание обустроить насосную станцию без соответствующих разрешительных документов.

С октября 2022 года до марта 2023 года на территории заказника проводились строительные работы, во время которых был снят плодородный слой почвы площадью 1,38 га. Убытки государству, по подсчетам Государственной экологической инспекции, превышают 2,6 млн гривен.

Дополнительно стоит отметить, что в Печерском суде уже рассматривается дело против бывшего руководителя ЧАО «АК „Киевводоканал“, которого обвиняют в хищении 64 млн гривен, которые выделялись на передислокацию плавучей насосной станции на этой же территории.

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