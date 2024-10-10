Практика судов
  1. В Украине

В Киеве будут судить экс-чиновников за незаконное строительство в заказнике «Деснянские луга»

17:45, 10 октября 2024
Экс-чиновников КП подозревают в нанесении ущерба государству на 2,6 млн гривен.
В Киеве будут судить экс-чиновников за незаконное строительство в заказнике «Деснянские луга»
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве двух бывших должностных лиц коммунального предприятия обвиняют в незаконных действиях, связанных со строительством на территории ландшафтного заказника «Деснянские луга». Как сообщает Киевская городская прокуратура, руководитель КП дал указание обустроить насосную станцию без соответствующих разрешительных документов.

С октября 2022 года до марта 2023 года на территории заказника проводились строительные работы, во время которых был снят плодородный слой почвы площадью 1,38 га. Убытки государству, по подсчетам Государственной экологической инспекции, превышают 2,6 млн гривен.

Дополнительно стоит отметить, что в Печерском суде уже рассматривается дело против бывшего руководителя ЧАО «АК „Киевводоканал“, которого обвиняют в хищении 64 млн гривен, которые выделялись на передислокацию плавучей насосной станции на этой же территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 10 октября

13 кандидатов не набрали проходной балл, а 10 претендентов вообще не явились.

Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

В свою очередь, член комитета по налоговой политике Нина Южанина перечислила основные изменения закона о повышении налогов.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Кредитное сотрудничество: предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС будет привязано к выполнению реформ

Финансовая поддержка Украине от ЕС будет предоставлена при условии выполнения политических реформ и под строгим наблюдением для предотвращения мошенничества

Высший совет правосудия изменил подсудность дел Константиновского горрайонного суда, но без дискуссий не обошлось

Собрание судей выступило против изменения территориальной подсудности дел суда и не согласилось с председателем Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області