У Києві судитимуть екс-посадовців за незаконне будівництво в заказнику «Деснянські луки»

Екс-посадовців КП підозрюють у завданні збитків державі на 2,6 млн гривень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві двох колишніх посадовців комунального підприємства звинувачують у незаконних діях, пов'язаних з будівництвом на території ландшафтного заказника «Деснянські луки». Як повідомляє Київська міська прокуратура, керівник КП дав вказівку облаштувати насосну станцію без відповідних дозвільних документів.

З жовтня 2022 року до березня 2023 року на території заказника проводилися будівельні роботи, під час яких було знято родючий шар ґрунту площею 1,38 га. Збитки державі, за підрахунками Державної екологічної інспекції, перевищують 2,6 млн гривень.

Додатково варто зазначити, що у Печерському суді вже розглядається справа проти колишнього керівника ПрАТ «АК «Київводоканал», якого звинувачують у розкраданні 64 млн гривень, що виділялися на передислокацію плавучої насосної станції на цій самій території.

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