Автомобили превратились в металлолом — в Киевской области произошло смертельное ДТП

В ДТП в Киевской области погибли двое водителей.

Фото: kv.npu.gov.ua

В среду, 16 октября, в Броварском районе Киевской области произошла смертельная авария. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Ford, двигаясь по дороге Березань-Садово, не учитывая дорожную обстановку, выехал на встречную полосу движения. В результате чего, допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем, под управлением 64-летнего мужчины.

К сожалению, от полученных травм 24-летний водитель Ford и водитель легковушки погибли на месте происшествия.

Следователи полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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