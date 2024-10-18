Автомобілі перетворились на металобрухт — на Київщині сталася смертельна ДТП

У ДТП на Київщині загинуло двоє водіїв.

Фото: kv.npu.gov.ua

У середу, 16 жовтня, в Броварському районі Київської області сталася смертельна аварія. Про це повідомила поліція Київської області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Ford, рухаючись дорогою Березань-Садове, не врахувавши дорожньої обстановки виїхав на зустрічну смугу руху. Внаслідок чого, допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем, під керуванням 64-річного чоловіка.

На жаль, від отриманих травм 24-річний водій Ford та кермувальник легковика загинули на місці події.

Слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.