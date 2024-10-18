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Автомобілі перетворились на металобрухт — на Київщині сталася смертельна ДТП

07:36, 18 жовтня 2024
У ДТП на Київщині загинуло двоє водіїв.
Автомобілі перетворились на металобрухт — на Київщині сталася смертельна ДТП
Фото: kv.npu.gov.ua
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У середу, 16 жовтня, в Броварському районі Київської області сталася смертельна аварія. Про це повідомила поліція Київської області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Ford, рухаючись дорогою Березань-Садове, не врахувавши дорожньої обстановки виїхав на зустрічну смугу руху. Внаслідок чого, допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем, під керуванням 64-річного чоловіка.

На жаль, від отриманих травм 24-річний водій Ford та кермувальник легковика загинули на місці події.

Слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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ДТП

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