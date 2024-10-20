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В Черкассах разоблачили злоумышленников, которые обманули людей на более 400 тыс грн

22:00, 20 октября 2024
Злоумышленники продавали запчасти к автомобилям, заведомо не собираясь осуществлять их продажу.
В Черкассах разоблачили злоумышленников, которые обманули людей на более 400 тыс грн
Фото: ukr.radio
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В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении двум жителям города по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 21-летний и 22-летний мужчины разместили в сети «Интернет» на вебсайтах объявлений и ложные объявления о продаже запчастей к автомобилям, заведомо не намереваясь их продажу.

В дальнейшем после достижения договоренности с потерпевшими о приобретении автомобильных запчастей злоумышленники через приложение Viber предоставляли расчетный счет АО КБ ПриватБанк для перечисления средств за необходимый товар.

«После поступления средств мужчины распоряжались ими по собственному усмотрению, а товар не поставляли. В общей сложности подозреваемые обманули 24 человека на сумму почти 444 тыс. грн», - пишут в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

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прокуратура мошенник

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