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У Черкасах викрили зловмисників, які ошукали людей на понад 400 тис грн

22:00, 20 жовтня 2024
Зловмисники продавали запчастини до автомобілів, завідомо не маючи наміру здійснювати їх продаж.
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У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру двом жителям міста за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 21-річний та 22-річний чоловіки розмістили в мережі «Інтернет» на вебсайтах оголошень та неправдиві оголошення про продаж запчастин до автомобілів, завідомо не маючи наміру здійснювати їх продаж.

У подальшому після досягнення домовленості із потерпілими про придбання автомобільних запчастин зловмисники через додаток «Viber» надавали розрахунковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» для перерахування коштів за необхідний товар.

«Після надходження коштів чоловіки розпоряджалися ними на власний розсуд, а товар не поставляли. Загалом підозрювані ошукали 24 особи на суму майже 444 тис. грн», - пишуть у прокуратурі.

У прокуратурі додали, що зловмисникам загрожує покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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прокуратура шахрай

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