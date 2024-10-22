СБУ задержала пару вражеских агентов, которые наводили ракеты на 5 областей Украины

Агенты ездили по регионам как «семейная пара», собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак рф.

Служба безопасности сообщила о задержании двух агентов фсб, корректировавших ракетные удары по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областям.

Злоумышленниками оказались 27-летний рецидивист, ранее торговавший наркотиками в Краматорске, и его 34-летняя сожительница. Они вместе искали скорый заработок в Telegram-каналах, где на них вышел представитель фсб с предложением финансового вознаграждения за сотрудничество.

По его указанию агенты путешествовали по регионам под видом "семейной пары", собирая данные для ракетных и дроновых атак рф.

Во время воздушных атак агрессора они должны были следить за расположениями ПВО, а после попаданий – уточнять последствия.

Переезжая в разные украинские города агенты арендовали квартиры с видом на потенциальные цели и устанавливали в окнах мобильные телефоны с дополнительными источниками питания, которые транслировали изображения в онлайн-режиме для россиян.

Служба безопасности разоблачила злоумышленников, задокументировала их преступления и задержала по месту жительства в Краматорске, куда они вернулись, чтобы продолжить работу на врага.

Они получили подозрения в государственной измене и находятся под стражей.

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