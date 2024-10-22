СБУ затримала пару ворожих агентів, які наводили ракети на 5 областей України

Агенти їздили по регіонах як «сімейна пара», збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак рф.

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання двох агентів фсб, які коригували ракетні удари по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, який раніше торгував наркотиками в Краматорську, та його 34-річна співмешканка. Вони разом шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах, де на них вийшов представник фсб з пропозицією фінансової винагороди за співпрацю.

За його вказівкою агенти подорожували по регіонах під виглядом "сімейної пари", збираючи дані для ракетних і дронових атак рф.

Під час повітряних атак агресора вони повинні були слідкувати за розташуваннями ППО, а після влучань - уточнювати наслідки.

Переїжджаючи в різні українські міста, агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі та встановлювали в вікнах мобільні телефони з додатковими джерелами живлення, які транслювали зображення в онлайн-режимі для росіян.

Служба безпеки завчасно викрила зловмисників, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога.

Вони отримали підозри в державній зраді і наразі перебувають під вартою.

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