В Киеве частично ограничат движение на перекрестке возле станции метро Черниговская

4 ноября ограничат движение в Днепровском районе столицы.

В Киеве 4 ноября с 8:00 до 18:00 частично ограничат движение на перекрестке улиц Гетмана Павла Полуботка и Якова Гнездовского с проспектом Леонида Каденюка. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

На этом перекрестке дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

В КК извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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