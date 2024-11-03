В Киеве частично ограничат движение на перекрестке возле станции метро Черниговская

В Киеве 4 ноября с 8:00 до 18:00 частично ограничат движение на перекрестке улиц Гетмана Павла Полуботка и Якова Гнездовского с проспектом Леонида Каденюка. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».
На этом перекрестке дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.
В КК извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
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