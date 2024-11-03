У Києві частково обмежать рух на перехресті неподалік станції метро Чернігівська

4 листопада обмежать рух у Дніпровському районі столиці.

У Києві 4 листопада з 8:00 до 18:00 частково обмежать рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

На цьому перехресті дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

У КК перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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