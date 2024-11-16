Житомирскому колледжу вернут помещение стоимостью 1,5 млн грн, в котором незаконно размещался частный офис

Договор аренды нежилого помещения колледжа, заключенный с частным предпринимателем, расторгнут, и помещение должно быть возвращено учебному заведению.

В Житомире прокуроры прекратили незаконную аренду помещения, принадлежащего профессиональному колледжу строительства, архитектуры и дизайна Полесского национального университета стоимостью 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Частный предприниматель, заключив с региональным Фондом госимущества договор, в течение нескольких лет пользовался частью помещения столовой профессионального колледжа строительства, архитектуры и дизайна Полесского национального университета в Житомире.

В то же время, прокуроры установили, что договор заключен с нарушением Закона Украины «Об образовании». А арендатор, занимающийся обслуживанием противопожарного оборудования, использует помещение стоимостью 1,5 млн грн не для образовательных нужд, а для коммерческой деятельности, разместив там свой офис.

Это стало основанием обратиться в Хозяйственный суд Житомирской области, поддержавший позицию прокуратуры.

После вступления решения суда в законную силу окружная прокуратура будет принимать меры по обеспечению его реального исполнения.

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