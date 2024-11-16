Житомирському коледжу повернуть приміщення вартістю 1,5 млн грн, у якому незаконно розміщувався приватний офіс

Договір оренди нежитлового приміщення коледжу, укладений з приватним підприємцем, скасовано, і приміщення має бути повернуте навчальному закладу.

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У Житомирі прокурори припинили незаконну оренду приміщення, яке належить фаховому коледжу будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету, вартістю 1,5 мільйони гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Приватний підприємець, уклавши з регіональним Фондом держмайна договір, протягом декількох років користувався частиною приміщення їдальні фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету, що у Житомирі.

Водночас прокурори встановили, що договір укладено з порушенням Закону України «Про освіту». А орендар, який займається обслуговуванням протипожежного обладнання, використовує приміщення вартістю 1,5 млн грн не для освітніх потреб, а для комерційної діяльності, розмістивши там свій офіс.

Це стало підставою звернутися до Господарського суду Житомирської області, який підтримав позицію прокуратури.

Після набрання рішенням суду законної сили окружна прокуратура вживатиме заходи щодо забезпечення його реального виконання.

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