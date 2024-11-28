Практика судов
  1. В Украине

Украина и ЕС подписали меморандум для выделения 18,1 млрд евро – Шмыгаль

17:35, 28 ноября 2024
Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно финансовой помощи Украине.
Украина и ЕС подписали меморандум для выделения 18,1 млрд евро – Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к получению финансовой помощи в размере 18,1 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эта сумма является частью масштабного пакета поддержки G7 на 50 млрд долларов, который базируется на доходах от замороженных российских активов.

Шмыгаль подчеркнул важность этого решения не только как финансовой поддержки Украины, но и как сигнал привлечения России к ответственности за ее преступления. «Такой шаг - это не только поддержка, но и прецедент привлечения России к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну», - отметил премьер.

Меморандум подписан в рамках международных усилий по обеспечению финансовой стабильности Украины и усилению ее способности противостоять агрессии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС и Украина подписали меморандум, позволяющий выделить 18,1 млрд евро из обещанной G7 помощи

Этот меморандум является шагом к выделению части средств, но условия кредита пока не опубликованы

Ушедшие в СЗЧ военные должны вернуться до 1 января – Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дезертиры и военные, ушедшие в СЗЧ, должны вернуться на службу до 1 января 2025 для сохранения выплат.

Военный сбор с зарплат вырастет до 5% – Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов

Для кого военный сбор останется на уровне 1,5% – Президент подписал закон о повышении налогов.

Годность к военной службе мужчин от 17 до 25 лет смогут устанавливать без медосмотра – Минобороны внесло изменения в положение о ВВК

ВВК сможет принимать постановления без медосмотра – Минобороны установило новый порядок ВВК для мужчин-призывников.

«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва