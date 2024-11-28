Украина и ЕС подписали меморандум для выделения 18,1 млрд евро – Шмыгаль

Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно финансовой помощи Украине.

Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к получению финансовой помощи в размере 18,1 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эта сумма является частью масштабного пакета поддержки G7 на 50 млрд долларов, который базируется на доходах от замороженных российских активов.

Шмыгаль подчеркнул важность этого решения не только как финансовой поддержки Украины, но и как сигнал привлечения России к ответственности за ее преступления. «Такой шаг - это не только поддержка, но и прецедент привлечения России к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну», - отметил премьер.

Меморандум подписан в рамках международных усилий по обеспечению финансовой стабильности Украины и усилению ее способности противостоять агрессии.

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