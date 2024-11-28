Україна та ЄС підписали меморандум для виділення 18,1 млрд євро – Шмигаль

Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо фінансової допомоги Україні.

Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння, що відкриває шлях до отримання фінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ця сума є частиною масштабного пакета підтримки G7 на 50 млрд доларів, який базується на прибутках від заморожених російських активів.

Шмигаль підкреслив важливість цього рішення не лише як фінансової підтримки України, але й як сигнал притягнення Росії до відповідальності за її злочини. «Такий крок – це не лише підтримка, але й прецедент притягнення росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну», – зазначив прем’єр.

Меморандум підписано в межах міжнародних зусиль із забезпечення фінансової стабільності України та посилення її здатності протистояти агресії.

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