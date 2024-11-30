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Законно ли уволить работника по собственному желанию во время временной нетрудоспособности

11:28, 30 ноября 2024
Гоструда объясняет, что работодатель имеет право уволить работника по собственному желанию во время больничного.
Законно ли уволить работника по собственному желанию во время временной нетрудоспособности
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, законно ли уволить работника по собственному желанию во время временной нетрудоспособности.

Законодательство о труде четко различает увольнение по инициативе работодателя и увольнение по инициативе работника.

В мирное время, согласно части третьей статьи 40 КЗоТ Украины, не допускалось увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности.

В период действия военного положения, согласно статье 5 Закона Украины от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанном в документе о временной нетрудоспособности.

Вместе с этим увольнение в период временной нетрудоспособности по другим основаниям, не имеющим отношения к инициативе работодателя, в частности по собственному желанию ни в мирные времена, ни в период действия военного положения, законодательством о труде не запрещено.

Так, согласно требованиям статьи 38 КЗоТ Украины, регламентирующей порядок расторжения трудового договора по инициативе работника, работник вправе расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели.

При этом в этой норме действующего законодательства отсутствует запрет на увольнение работника в период его временной нетрудоспособности.

Следовательно, увольнение работника по его желанию во время временной нетрудоспособности законодательством о труде не запрещено и, соответственно, работодатель имеет право уволить работника по собственному желанию во время больничного.

Если дата увольнения работника пришлась на время пребывания его на больничном, и работник при этом не отозвал свое заявление об увольнении, работодатель увольняет работника той датой, которую работник указал в заявлении об увольнении или после истечения двухнедельного срока предупреждения.

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