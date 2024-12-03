Практика судов
  1. В Украине

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг заявления, что Украина «не соглашается» забирать 630 пленных

09:40, 3 декабря 2024
В России обнародовали список из 630 украинских военнопленных и заявили, что Украина якобы «отказывается их забирать».
Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг заявления, что Украина «не соглашается» забирать 630 пленных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что Украина "не соглашается" забирать своих пленных военных. Накануне был опубликован список с 630 пленными, которых якобы Украина "не хочет забирать".

"В который раз узнаю об опубликованных российским уполномоченным по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. В очередной раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! Российские методы остаются неизменными и как всегда циничны по отношению к тем людям, которые ждут возвращения домой своих Защитников!", - написал Лубинец в Телеграм.

Также Лубинец отметил, что Украина никогда не затягивала с совершением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

В то же время добавил, что российская сторона до сих пор игнорирует создание такой комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для получения кредита $50 млрд: Роксолана Пидласа объяснила, зачем делать из Минфина Долговое агентство Украины

Украина не будет возвращать этот кредит в $50 млрд, если не получит репарации от России – Роксолана Пидласа объяснила суть законопроекта о создании Долгового агентства Украины.

Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США – Fox News

Дональд Трамп предложил Джастину Трюдо рассмотреть должность губернатора Канады как 51-го штата США в разговоре о введении пошлин, провале вопроса потока наркотиков и нелегальных мигрантов в США через границу с Канадой.

ВККС хочет предоставить ОСД и ОСМЭ полный доступ к судейским досье, но Комиссия хочет гарантий, что информация не будет передана посторонним

Общественному совету добропорядочности и Общественному совету международных экспертов предложено самим разработать эффективные механизмы защиты персональных данных судей.

Верховная Рада планирует расширить Нацсовету возможности отменять регистрацию СМИ и убрать требование о публикации ее актов в Реестре

В законе о правотворческой деятельности предлагается исключить требование по публикации нормативно-правовых актов Нацсовета в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов.

Принятие законопроекта 11443 обусловит дополнительное вмешательство в хозяйственную деятельность, ударит по малому бизнесу и экономике – УСПП

Верховная Рада введет ограничение деятельности компаний, вина которых не доказана, по усмотрению следователя и прокурора – комитет рекомендовал принять законопроект 11443 в целом как закон.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва