Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг заявления, что Украина «не соглашается» забирать 630 пленных

В России обнародовали список из 630 украинских военнопленных и заявили, что Украина якобы «отказывается их забирать».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что Украина "не соглашается" забирать своих пленных военных. Накануне был опубликован список с 630 пленными, которых якобы Украина "не хочет забирать".

"В который раз узнаю об опубликованных российским уполномоченным по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. В очередной раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! Российские методы остаются неизменными и как всегда циничны по отношению к тем людям, которые ждут возвращения домой своих Защитников!", - написал Лубинец в Телеграм.

Также Лубинец отметил, что Украина никогда не затягивала с совершением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

В то же время добавил, что российская сторона до сих пор игнорирует создание такой комиссии.

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