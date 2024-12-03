Омбудсмен Дмитро Лубінець спростував заяви, що Україна «не погоджується» забирати 630 полонених

У Росії оприлюднили список із 630 українських військовополонених та заявили, що Україна нібито «відмовляється їх забирати».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію російського омбудсмена Тетяни Москалькової про те, що Україна "не погоджується" забирати своїх полонених військових. Напередодні був опублікований список із 630 полоненими, яких нібито Україна "не хоче забирати".

"Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання! Російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому своїх Захисників!", - написав Лубінець у Телеграм.

Також Лубінець зазначив, що Україна ніколи не затягувала зі здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

Водночас додав, що російська сторона досі ігнорує створення такої комісії.

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