В Украине могут появиться платные дороги — нардеп рассказал первые подробности

Для этого рассматривают территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей.

В Украине могут ввести платные дороги. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире «Киев 24».

По его словам, произойдет это минимум через 5 лет, при условии, что все необходимые законы и подзаконные акты начнут готовить уже сегодня.

Для этого рассматривается Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская и Полтавская области.

Крейденко отметил, что в настоящее время для создания соответствующих автодорог проводится скрининг направлений. Для окупаемости таких дорог их интенсивность должна составлять не менее 18 тысяч автомобилей в сутки. Это измеряют совместно исполнительная власть и европейские консультанты.

«Мы должны подготовить законодательство. Если европейские инвесторы хотят заходить на рынки наших дорог, пусть строят за собственные средства, вводят их как хорошую альтернативу высокому качеству, с возможностью быстрого передвижения в Украине нашим обычным дорогам. И наши граждане будут выбирать, как они хотят уезжать. Дорогами, которые сейчас есть, или по новым дорогам, которые будут построены за европейские средства», - рассказал нардеп.

Он также отметил, что стоимость строительства одного километра новой дороги в Украине составляет не менее 20 миллионов гривен.

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