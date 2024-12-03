В Україні можуть з’явитися платні дороги — нардеп розповів перші подробиці

Наразі для цього розглядають території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей.

В Україні можуть запровадити платні дороги. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі «Київ 24».

За його словами, станеться це мінімум через 5 років за умови, що всі необхідні закони та підзаконні акти почнуть готувати вже сьогодні.

Для цього розглядають Дніпропетровську, Київську, Львівську, Одеську та Полтавську області.

Крейденко зазначив, що наразі для створення відповідних автошляхів проводиться скрінінг напрямків. Для окупності таких доріг їх інтенсивність має складати щонайменше 18 тисяч автомобілів на добу. Це наразі вимірюють спільно виконавча влада та європейські консультанти.

«Ми маємо підготувати законодавство. Якщо європейські інвестори хочуть заходити на ринки наших доріг, хай будують за власні кошти, вводять їх як гарну альтернативу з високою якістю, з можливістю швидкого пересування в Україні нашим звичайним дорогам. І наші громадяни будуть обирати, як вони хочуть їхати. Дорогами, які зараз є, чи новозбудованими автошляхами, які будуть побудовані за європейські кошти», - розповів нардеп.

Він також зазначив, що вартість будівництва одного кілометра нової дороги в Україні становить щонайменше 20 мільйонів гривень.

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