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Українцям нагадали, що включає пакет медичної допомоги у сімейного лікаря

19:58, 3 грудня 2024
Громадянам нагадали, що гарантується пацієнтам безоплатно за пакетом первинної меддопомоги.
Українцям нагадали, що включає пакет медичної допомоги у сімейного лікаря
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Національна служба здоров'я України нагадало, що включає пакет «Первинна медична допомога» і що це означає для пацієнтів.

 В межах пакету безоплатним для пацієнта є наступні медичні послуги:

- Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, діагностика та лікування найпоширеніших інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів.

- Лабораторна діагностика (загальні аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин, швидкі тести).

- Інструментальна діагностика (ЕКГ, обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору, огляд зовнішнього слухового ходу та барабанної перетинки).

У НСЗУ наголосили, це не означає, що у вас візьмуть аналізи або зроблять ЕКГ безпосередньо в кабінеті лікаря, або в той же день, коли відбувається прийом. У кожному закладі первинної медичної допомоги процеси налагоджені по-різному. Це, в тому числі, залежить і від форми власності закладу. Але в будь-якому разі ці обстеження є безоплатними, хоч де у вас декларація — в комунальному чи приватному закладі або у лікаря-ФОП.

- Скринінг на виявлення розладів психіки та поведінки.

- Вакцинація дітей і дорослих за Національним календарем щеплень.

- Консультації щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, тощо.

- Виписка рецептів на ліки, в тому числі “Доступні ліки”, інсулін, тест-смужки на вимірювання цукру. 

- Видача е-направлень для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій.

- Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть тощо.

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охорона здоров'я

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