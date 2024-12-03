Практика судов
  1. В Украине

Украинцам напомнили, что включает пакет медицинской помощи у семейного врача

19:58, 3 декабря 2024
Гражданам напомнили, что гарантируется пациентам бесплатно по пакету первичной медпомощи.
Украинцам напомнили, что включает пакет медицинской помощи у семейного врача
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что включает в себя пакет «Первичная медицинская помощь» и что это означает для пациентов.

В пределах пакета бесплатным для пациента являются следующие медицинские услуги:

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, диагностика и лечение наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний.

- Лабораторная диагностика (общие анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты).

- Инструментальная диагностика (ЭКГ, обследование по контролю функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр наружного слухового хода и барабанной перепонки).

В НСЗУ подчеркнули, что это не значит, что у вас возьмут анализы или сделают ЭКГ непосредственно в кабинете врача, или в тот же день, когда происходит прием. В каждом заведении первичной медицинской помощи процессы отлажены по-разному. Это, в том числе, зависит и от формы собственности заведения. Но в любом случае эти обследования бесплатные, хоть где бы у вас декларация — в коммунальном или частном учреждении или у врача-ФЛП.

- Скрининг на выявление расстройств психики и поведения.

- Вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок.

- Консультации по здоровому образу жизни, последствиям нездорового образа жизни и т.д.

- Выписка рецептов на лекарства, в том числе «Доступные лекарства», инсулин, тест-полоски на измерение сахара.

- выдача е-направлений для проведения необходимых клинико-лабораторных и инструментальных исследований, консультаций.

- выдача справок, медицинских выводов о временной нетрудоспособности, направлений для прохождения медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о смерти и т.п.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

здравоохранение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского назначили правительственным уполномоченным по реформе таможенных органов

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский возглавит в Кабмине направление реформы таможни.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва