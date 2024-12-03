Украинцам напомнили, что включает пакет медицинской помощи у семейного врача

Гражданам напомнили, что гарантируется пациентам бесплатно по пакету первичной медпомощи.

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что включает в себя пакет «Первичная медицинская помощь» и что это означает для пациентов.

В пределах пакета бесплатным для пациента являются следующие медицинские услуги:

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, диагностика и лечение наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний.

- Лабораторная диагностика (общие анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты).

- Инструментальная диагностика (ЭКГ, обследование по контролю функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр наружного слухового хода и барабанной перепонки).

В НСЗУ подчеркнули, что это не значит, что у вас возьмут анализы или сделают ЭКГ непосредственно в кабинете врача, или в тот же день, когда происходит прием. В каждом заведении первичной медицинской помощи процессы отлажены по-разному. Это, в том числе, зависит и от формы собственности заведения. Но в любом случае эти обследования бесплатные, хоть где бы у вас декларация — в коммунальном или частном учреждении или у врача-ФЛП.

- Скрининг на выявление расстройств психики и поведения.

- Вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок.

- Консультации по здоровому образу жизни, последствиям нездорового образа жизни и т.д.

- Выписка рецептов на лекарства, в том числе «Доступные лекарства», инсулин, тест-полоски на измерение сахара.

- выдача е-направлений для проведения необходимых клинико-лабораторных и инструментальных исследований, консультаций.

- выдача справок, медицинских выводов о временной нетрудоспособности, направлений для прохождения медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о смерти и т.п.

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