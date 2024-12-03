В Хмельницкой области псевдоволонтер пыталась продать гуманитарные авто для Сил обороны

Женщина предлагать купить три автомобиля за 15 000 долларов.

В Хмельнитчине 24-летняя псевдоволонтер пыталась продать гуманитарные авто для Сил обороны. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что женщина представилась работником благотворительной организации и предложила местному жителю купить три автомобиля за 15 000 долларов США, привезенных из-за границы в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

На самом же деле обвиняемая никакого отношения к благотворительной организации не имела, а лишь имела доступ к автомобилям через знакомых. Этим она и воспользовалась, чтобы продемонстрировать потенциальному покупателю.

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