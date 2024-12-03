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На Хмельниччині псевдоволонтерка намагалася продати гуманітарні авто для Сил оборони

22:37, 3 грудня 2024
Жінка пропонувати купити три автомобілі за 15 000 доларів.
На Хмельниччині псевдоволонтерка намагалася продати гуманітарні авто для Сил оборони
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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На Хмельниччині 24-річна  псевдоволонтерка намагалася продати гуманітарні авто для Сил оборони. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що жінка представилась працівником благодійної організації та запропонувала місцевому жителю купити три автомобілі за 15 000 доларів США, які привезені з-за кордону у якості гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Насправді ж обвинувачена ніякого відношення до благодійної організації не мала, а лише мала доступ до автівок через знайомих. Цим вона і скористалась, щоб продемонструвати їх потенційному покупцю.

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