Субсидии на дрова и уголь – как получить помощь на отопление

Жители Украины могут оформить субсидии на приобретение твердого топлива.

Украинцы, которые не могут самостоятельно покрывать расходы на отопление, имеют право на получение жилищной субсидии для приобретения твердого топлива, в частности дров и угля. Эта помощь доступна семьям, которые не используют централизованное отопление или газ и электричество для обогрева.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, субсидии на твердое топливо могут получить не все, а лишь те граждане, которые соответствуют определенным условиям. Кроме того, они могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг, таких как электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора и тому подобное.

Право на субсидии предоставляется семьям, чей доход не позволяет им самостоятельно платить за отопление. Также льготы могут получить ветераны войны, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, многодетные семьи и другие категории граждан.

Для получения жилищной субсидии нужно подать заявление и декларацию, а для льготы - также заявление и, при необходимости, справку о наличии печного отопления. Заявки принимаются один раз в год.

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