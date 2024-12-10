Субсидії на дрова та вугілля – як отримати допомогу на опалення

Українці можуть оформити субсидії на придбання твердого палива.

Українці, які не можуть самостійно покривати витрати на опалення, мають право на отримання житлової субсидії для придбання твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ця допомога доступна сім'ям, що не використовують централізоване опалення або газ і електрику для обігріву.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, субсидії на тверде паливо можуть отримати не всі, а лише ті громадяни, які відповідають певним умовам. Крім того, вони можуть оформити пільги на оплату комунальних послуг, таких як електроенергія, водопостачання, вивезення сміття тощо.

Право на субсидії надається сім'ям, чий дохід не дозволяє їм самостійно сплачувати за опалення. Також пільги можуть отримати ветерани війни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, багатодітні родини та інші категорії громадян.

Для отримання житлової субсидії потрібно подати заяву та декларацію, а для пільги — також заяву і, за потреби, довідку про наявність пічного опалення. Заявки приймаються один раз на рік.

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