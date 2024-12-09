В 2025 году по требованию ЕС Рада примет ряд законов для жилищной сферы — Елена Шуляк

Елена Шуляк отметила, что речь идет о документах, касающихся аспектов восстановления, установлении надзора за законностью решений органов местного самоуправления, распределении полномочий между ОМС и центральными органами власти.

Фото: sluga-narodu.com

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что некоторые законопроекты, которые не были приняты Верховной Радой в 2024 году, парламент переносит на 2025 год. Об этом она сказала во время Бучанского форума «Реформы. Децентрализация. Евроинтеграция», передает официальный сайт «Слуги народа».

По ее словам, речь идет о законах, касающихся аспектов восстановления, установления надзора за законностью решений органов местного самоуправления, распределения полномочий между ОМС и центральными органами власти, а также два законопроекта в жилищной сфере.

Елена Шуляк отметила, что в текущем году к векторам законотворческой деятельности добавился план Ukraine Facility – программа ЕС, согласно которой Украина к 2027 году получит финансовую помощь в 50 млрд евро. Но для этого следует провести ряд важных реформ во всех областях жизни страны. Особенно согласующихся со стандартами Евросоюза.

«Очень важно, чтобы жителей общин привлекали к принятию решений на всех уровнях местного самоуправления. Это один из четырех важных принципов, на которых должно базироваться восстановление Украины. Такое мнение озвучили представители международного сообщества, принявших участие в недавних публичных консультациях по теме законодательной рамки восстановления», – отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что одна из инициатив, направленных на это – законопроект 7283, парламент уже принял, и сейчас он находится на подписи у Президента. Законопроект предусматривает введение для общин несколько эффективных инструментов народовластия. Благодаря им они смогут напрямую влиять и принимать решения о том, каким должно быть устройство и развитие их общества. В частности, в вопросах формирования и распределения местного бюджета. Вместо этого местных депутатов обязывают перед ними постоянно отчитываться.

«Еще один важный пункт принятого законопроекта – обязательность для общин создания или обновления устава территориального общества. В соответствии с законом это нужно сделать до 1 января 2027 года. Впрочем, некоторые общины уже начали делать это добровольно», – сообщила председатель комитета местного самоуправления.

Шуляк также добавила, что принятие некоторых законодательных инициатив, запланированных на 2024 год, пришлось перенести на следующий. Для большинства из них указателем остается именно Ukraine Facility. Так, к первому кварталу 2025 года парламенту нужно приняли законопроект о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления – 4298. Кроме того, в следующем году необходимо наработать и принять законопроект о распределении полномочий между центральными и местными органами власти. Шуляк подчеркнула – согласно Ukraine Facility дедлайн для него является 1 квартал 2026 года, поэтому есть надежда, что в парламенте с этим не будут медлить.

Депутат добавила, что поскольку в августе текущего года была принята обновленная стратегия регионального развития (ДСРР), в следующем году следует создать план мероприятий по ней.

Кроме этого, подчеркнула она, важнейшая задача для парламента на 2025 год – новое законодательство для жилищной сферы. Парламент примет в следующем году по меньшей мере два законопроекта в этой области, сообщила Шуляк.

«Один из них – рамочный законопроект по основам жилищной политики. Второй будет внедрять основные нормативы для создания в Украине так называемого социального жилья. Наши усилия в этом направлении будут направлены на то, чтобы разрушить невероятно устаревший Жилищный Кодекс, который создавался еще в советское время и по существу ввести новые правила игры на жилищном рынке», – подытожила Елена Шуляк.

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