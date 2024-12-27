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За время войны Россия повредила более 1900 медицинских объектов

07:00, 27 декабря 2024
114 медицинских учреждений были полностью разрушены.
За время войны Россия повредила более 1900 медицинских объектов
Фото из открытых источников
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За более чем два с половиной года полномасштабной войны Россия целенаправленно атаковала украинские учреждения здравоохранения. По состоянию на конец декабря 2024 года было повреждено 1938 медицинских объектов в 715 учреждениях, а 297 объектов 114 медицинских учреждений были полностью разрушены.

Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Информации о масштабах разрушений на временно оккупированных территориях пока нет.

В то же время восстановление медицинских объектов продолжается: уже полностью восстановлено 576 объектов, а 372 - частично. В течение 2024 года введено в эксплуатацию 124 медицинских объекта, среди которых Чернеччинский ЦПМСП, Черниговская областная больница, а также первая очередь восстановления корпуса поликлиники Черниговской центральной районной больницы.

В 2024 году на реновацию медучреждений из государственного бюджета было выделено более 4 млрд грн для реализации 143 проектов.

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