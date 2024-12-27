Практика судів
  1. В Україні

За час війни Росія пошкодила понад 1900 медичних обʼєктів

07:00, 27 грудня 2024
114 медичних установ було повністю зруйновано.
За час війни Росія пошкодила понад 1900 медичних обʼєктів
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За понад два з половиною роки повномасштабної війни Росія цілеспрямовано атакувала українські заклади охорони здоровʼя. Станом на кінець грудня 2024 року було пошкоджено 1938 медичних обʼєктів у 715 закладах, а 297 обʼєктів 114 медичних установ було повністю зруйновано.

Найбільших втрат зазнали лікарні в Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Інформації про масштаби руйнувань на тимчасово окупованих територіях наразі немає.

Водночас відновлення медичних обʼєктів триває: вже повністю відновлено 576 обʼєктів, а 372 — частково. Протягом 2024 року введено в експлуатацію 124 медичні обʼєкти, серед яких Чернеччинський ЦПМСД, Чернігівська обласна лікарня, а також перша черга відбудови корпусу поліклініки Чернігівської центральної районної лікарні.

У 2024 році на реновацію медзакладів з державного бюджету було виділено понад 4 млрд грн для реалізації 143 проєктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія МОЗ війна обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Охоронюваний інтерес повинен бути врахований судом, навіть якщо особа не є прямим учасником спірних правовідносин, але на неї можуть бути покладені додаткові обов’язки – Верховний Суд

Верховний Суд підтвердив право на доступ до правосуддя та необхідність врахування охоронюваного інтересу в адміністративних справах.

ВККС призначила на 17 січня перше тестування особистих морально-психологічних якостей для 59 суддів

ВККС призначено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей 59 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Військовослужбовці зі зброєю покинули позиції – командування знайшло винного, але суд не погодився

На думку командування, у втечі військовослужбовців є провина заступника командира з психологічної підтримки – він не достатньо працював з мобілізованими.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео