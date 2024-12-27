За час війни Росія пошкодила понад 1900 медичних обʼєктів

114 медичних установ було повністю зруйновано.

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За понад два з половиною роки повномасштабної війни Росія цілеспрямовано атакувала українські заклади охорони здоровʼя. Станом на кінець грудня 2024 року було пошкоджено 1938 медичних обʼєктів у 715 закладах, а 297 обʼєктів 114 медичних установ було повністю зруйновано.

Найбільших втрат зазнали лікарні в Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Інформації про масштаби руйнувань на тимчасово окупованих територіях наразі немає.

Водночас відновлення медичних обʼєктів триває: вже повністю відновлено 576 обʼєктів, а 372 — частково. Протягом 2024 року введено в експлуатацію 124 медичні обʼєкти, серед яких Чернеччинський ЦПМСД, Чернігівська обласна лікарня, а також перша черга відбудови корпусу поліклініки Чернігівської центральної районної лікарні.

У 2024 році на реновацію медзакладів з державного бюджету було виділено понад 4 млрд грн для реалізації 143 проєктів.

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