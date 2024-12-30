Укрпочта опубликовала новые тарифы на отправку – вес не важен, только объем

Теперь, как и у FedEx и UPS, стоимость доставки будет зависеть исключительно от объема коробки.

Источник фото: Укрпочта

С 1 января Укрпочта отказывается от веса. И теперь, как и у FedEx и UPS, стоимость доставки будет зависеть исключительно от объема коробки. Достаточно будет только измерить ее длину, ширину и высоту и перемножить.

Также можно отправлять в своих коробках (крепких, без вмятин, разрывов и пятен). В то же время пакеты 24х19 см, 32х24 см, 40х30 см – бесплатные.

Предусмотрены два тарифа:

приоритетный

базовый

С новыми тарифами можно ознакомиться ниже:

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