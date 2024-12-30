Укрпошта опублікувала нові тарифи на відправлення – вага не важлива, лише обʼєм

Тепер, як у FedEx та UPS, вартість доставки буде залежати виключно від об’єму коробки.

Джерело фото: Укрпошта

Із 1 січня Укрпошта відмовляється від ваги. І тепер, як у FedEx та UPS, вартість доставки буде залежати виключно від об’єму коробки. Достатньо буде лише виміряти її довжину, ширину та висоту і перемножити.

Також можна відправляти у своїх коробках (міцних, без вм’ятин, розривів та плям). Водночас пакети 24×19 см, 32×24 см, 40×30 см – безкоштовні.

Передбачено два тарифи:

пріоритетний

базовий

З новими тарифами можна ознайомитися нижче:

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