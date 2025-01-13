В Национальном ботаническом саду имени Гришко отрицают обвинения в незаконной застройке земли

Национальный ботанический сад опроверг заявление Гоструда о передаче земли под застройку.

Фото: Kyivmaps

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве опровергли выводы Государственной аудиторской службы, которая заявила о передаче земельного участка под жилую застройку вопреки закону. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал заместитель директора ботсада Николай Шумик.

По его словам, в 2018 году земельный участок ботсада на улице Садово-Ботанической, 1, был передан для инвестиционного соглашения с застройщиком, однако речь шла исключительно об упорядочении хозяйственной зоны, а не строительство жилых домов. Шумик пояснил, что в рамках соглашения планировался капитальный ремонт хозяйственного двора, в частности, административного корпуса, гаража и других вспомогательных помещений, где иногда ночуют работники, приезжающие из других сел.

У нас хозяйственный двор, где находится административный корпус, выходит фасадом на улицу Садово-Ботаническую. Здесь построили гараж, здания хозяйственные, административный корпус, с тех пор так ничего капитально не ремонтировалось....То мы прописали в этом проекте организации территорий капитальный ремонт», - сказал Шумик.

Он отметил, что в течение шести лет после заключения соглашения на территории ботсада не было возведено ни одной жилой застройки, что, по его мнению, является убедительным доказательством выполнения только хозяйственных работ. Шумик также отметил, что с 2018 года не слышал о дальнейшей деятельности инвестора и предположил, что соглашение могло быть либо расторгнуто, либо устарело.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба сообщила, что в Киеве, несмотря на существующий запрет, землю Национального ботанического сада имени Николая Николаевича Гришко передали под застройку. Согласно инвестиционному соглашению, здесь предполагалось возведение жилых и нежилых зданий.

Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию и заявил, что обратится к руководству ботанического сада и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

В городской власти заявили, что готовы взять в управление территорию ботсада, отремонтировать и восстановить.

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